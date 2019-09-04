Fransa’da kadın cinayetleri alarmı

Kadın cinayetleri Fransa’da da hükümetin üstesinden gelmek istediği öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Yılın başından bu yana erkek şiddeti nedeniyle yaşamlarını yitiren kadın sayısı 101’i bulurken üç ay boyunca bakanları, akademisyenleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek bir konferans başlatıldı. Ülkenin çeşitli kentlerinde 91 toplantı düzenlenmesi öngörülüyor. Paris, kadın cinayetlerine verilen cezaları ağırlaştırmayı, kadın sığınma evlerine yönelik 79 milyon Euro’luk mali desteği arttırmayı ve elektronik kelepçe uygulamasını devreye sokmayı hedefliyor.

ELEKTRONİK KELEPÇE

Elektronik kelepçe başta olmak üzere çeşitli önlemler içeren yasanın önümüzdeki aylarda ele alınması bekleniyor. Elektronik kelepçe uygulamasını etkili şekilde uygulayan İspanya’da bu yöntem olumlu sonuçlar doğurdu. İspanya’da 1200 kişi elektronik kelepçe taşıyor. Kelepçe taşıyan kişi, şikâyetçi kadına 500 metre yaklaştığında alarm mekanizması devreye giriyor ve polis müdahale ediyor.