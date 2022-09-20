Fransa'da karaya vuran balina kurtarıldı

Fransa'da karaya vuran oluklu balina kurtarılarak denize bırakıldı.

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20/09/2022

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Fransa'da karaya vuran balina kurtarıldı

Fransa'da karaya vuran oluklu balina kurtarılarak denize bırakıldı.

BFMTV'nin haberine göre, dün Fransa'da Bretonya bölgesindeki Ploeven plajında karaya vuran 12 metrelik oluklu balina, itfaiye erleri ve sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd gönüllülerince yapılan operasyonla kurtarıldı.

Balinanın denize tekrar kavuşmasının ardından Sea Shepherd, Twitter hesabından durumu "mucizevi" olarak nitelendirdi.

Bretonya karalarına bu ay vuran diğer iki balina denize kavuşamadan ölmüştü.

20/09/2022 14:30
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TAGS: balina, Fransa
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