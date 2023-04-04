Fransa'da kriz bitmiyor: 6 Nisan'da büyük grev var

Fransa'daki emeklilik reformuna yönelik tepkilerin yol açtığı kriz sürüyor. Hükümet, tansiyonu düşürmek için taraflarla görüşüyor. Sendikalar ise 6 Nisan'daki genel greve hazırlanıyor.

Fransa'da gündem, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran düzenlemenin yol açtığı siyasi ve toplumsal kriz.

Kitlesel eylemler birbirini izlerken, hükümet tansiyonu düşürmek için kritik bir geri adım attı.

Başbakan Elisabeth Borne siyasi parti ve çevre örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi ve sendikalarla görüşmek için çarşamba gününe randevu verdi.

Bir grup sol görüşlü milletvekili de Cumhurbaşkanı Macron'a mektup yazarak, "düzenlemeyi geri çek" çağrısında bulundu.

Sendikalar, düzenlemenin geri çekildiği duyurulmadığı sürece eylemlerinde kararlı.

11'inci büyük kitlesel eylem

6 Nisan'daki 11'inci büyük kitlesel grev ve eylem gününe hazırlanıyorlar.

Eylemlerin en önemli uygulayıcısı Fransa Genel İş Konfederasyonu, 13 Nisan'dan itibaren Paris'te çöp toplayan görevliler için süresiz grev ilan etti.

Ayrıca temizlik işçilerinin 6 Nisan'daki büyük grev ve eyleme katılması çağrısı yaptı.

Emeklilik düzenlemesinin geleceği ise önümüzdeki hafta belli olacak.

14 Nisan'da itirazlar ele alınacak

14 Nisan'da Anayasa Konseyi muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin itirazını ele alacak. Konsey, reform için ya yeşil ışık yakacak ya da reformun geri çekilmesini talep edecek.

Konsey düzenlemeyi uygun bulursa, çalışanların öfkesinin artması ve ülke genelinde kaos yaşanması bekleniyor.

Reformun geri çekilmesi yönünde karar çıkarsa, Macron için büyük bir yenilgi olacağı belirtiliyor. n

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04/04/2023 11:26