Fransa'da kundaklanan Bordo Belediyesinin onarımı için 3 milyon euro gerekiyor

Fransa'da 23 Mart'ta tartışmalı emeklilik reformu karşıtı protestolarda girişi kundaklanan Bordo Belediyesi binasının onarımının en az 3 milyon euroya mal olacağı belirtildi.

Le Figaro'nun haberinde, ön maliyet hesaplamalarına göre binanın onarımı için en az 3 milyon euro gerekeceği ifade edildi.

Yangında binanın tarihi kapısı kullanılamaz hale gelirken asıl maliyetin tamirat sırasında kullanılacak malzemeye bağlı olarak daha da artması bekleniyor.

Binanın renovasyonu, Belediye ile Kültür İşleri Bölge Müdürlüğü (Drac) tarafından yürütülecek.

Fransa'da 1772-1778 yılları arasında inşa edilen tarihi bina, 1835'te Bordo Belediyesinin kullanımına verilmişti.

Emeklilik reformu krizi

Hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı, ülkede 16 Mart'ta başlayan gösterilerle birçok kez protesto edildi.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında birçok şiddet olayı yaşandı.

Protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınırken, reformun gündeme geldiği ocaktan bu yana ülke genelinde milyonlarca kişinin katıldığı birçok kitlesel grev ve protesto gösterisi düzenlendi.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2023 13:58