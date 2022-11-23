Fransa'da kupayı kapatanlara bir isim daha eklendi

Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema'nın ardından Lucas Hernandez de turnuvayı kapattı.

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23/11/2022

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Fransa'da kupayı kapatanlara bir isim daha eklendi

Dünya Kupası'na Avustralya galibiyetiyle başlayan Fransa'da sakatlara bir isim daha eklendi. 

Turnuva öncesinde sakatlıkları nedeniyle Nkunku, Kante, Paul Pogba, Maignan ve Kimpembe'yi kaybeden Horozlar, Avustralya karşısında ilk maçında 4-1 kazanmıştı.

Benzema'nın ardından Hernandez
Fransa'da Benzema turnuva henüz başlamadan, antrenmanda sakatlanarak Dünya Kupası'nı kapatmıştı. 

Son oynanan maçta sakatlanan Lucas Hernandez de sakatlar kervanına katıldı. 

Fransa Futbol Federasyonu, sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Lucas Hernandez'in kadrodan çıkarıldığını açıkladı. 

23/11/2022 09:50
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TAGS: Fransa, spor, futbol
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