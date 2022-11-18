Fransa'da kuş gribi salgını nedeniyle çiftlikteki 36 bin 500 ördek itlaf edildi

 Fransa'nın kuzeybatısındaki çiftlikte kuş gribi salgını nedeniyle 36 bin 500 ördeğin itlaf edildiği belirtildi.

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18/11/2022

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Fransa'da kuş gribi salgını nedeniyle çiftlikteki 36 bin 500 ördek itlaf edildi

 Fransa'nın kuzeybatısındaki çiftlikte kuş gribi salgını nedeniyle 36 bin 500 ördeğin itlaf edildiği belirtildi.

20minutes'in haberine göre, ülkenin batı kısmında yazdan bu yana kuş gribi salgını yayılmaya devam ediyor.

Morhiban kentinde 13 Kasım'da bir çiftlikteki kuş gribi vakasının tespiti üzerine yetkililer, işletmede bulunan 36 bin 500 ördeği itlaf etti.

Ayrıca yakındaki iki çiftlik önlem amaçlı boşaltıldı, salgının başladığı çiftliğin çevresindeki 10 kilometrelik alan gözetim altına alındı.

Kent belediyesi, çiftlik sahibinin zararlarının telafi edileceğini açıkladı.

Fransa'da 8 Kasım'da kuş gribi salgını seviyesi ortadan yükseğe çıkarılmış, temmuzdan bu yana ülkede kuş gribi salgını nedeniyle 770 bin kanatlı itlaf edilmişti.

18/11/2022 16:41
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TAGS: Fransa, kuş gribi, salgın
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