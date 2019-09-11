Fransa’da mahkemeden ilginç karar

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan mühendis Xavier adlı kişi 2013’te iş seyahati için gittiği Meung-sur-Loire’de tanıştığı kadınla cinsel ilişkiye girerken kalp krizi geçirip öldü. Fransız Yüksek Mahkemesi, ‘cinsel ilişki, yemek yemek ve duş almak gibi hayatın olağan akışıdır’ gerekçesiyle mühendisin ölümünü ‘iş kazası’ olarak değerlendirdi. Hem şirket hem devlet, mühendisin ailesine tazminat ödeyecek. (Posta)