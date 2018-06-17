HABER KIBRIS

Fransa'da maket bıçağıyla saldırı: 2 yaralı

Fransa'nın güneyinde bir süpermarkette bir kadın maket bıçağıyla iki kişiyi yaraladı. 24 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Kadının olay sırasında tekbir getirdiği iddia edildi.

ads
17/06/2018

Fransa'da maket bıçağıyla saldırı: 2 yaralı
ads

Olay, Fransa'nin güneyindeki Seyne-sur-Mer kentinde sabah saatlerinde meydana geldi. 

Fransız medyasında yer alan haberlere göre süpermarkette iki kişi arasında tartışma çıktı. 

Bu sırada çarşaflı bir kadın tekbir getirerek müşterilerden birini ve kasiyeri maket bıçağıyla hafif yaraladı. 

Savcılık gözaltına alınan kadının psikolojik sorunları olduğunu açıkladı. Ancak terör ihmalini bertaraf etmek için evinde arama yapılıyor.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Fransa, maket bıçağı, saldırı:
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems