Fransa'da maket bıçağıyla saldırı: 2 yaralı
Fransa'nın güneyinde bir süpermarkette bir kadın maket bıçağıyla iki kişiyi yaraladı. 24 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Kadının olay sırasında tekbir getirdiği iddia edildi.
17/06/2018
Olay, Fransa'nin güneyindeki Seyne-sur-Mer kentinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre süpermarkette iki kişi arasında tartışma çıktı.
Bu sırada çarşaflı bir kadın tekbir getirerek müşterilerden birini ve kasiyeri maket bıçağıyla hafif yaraladı.
Savcılık gözaltına alınan kadının psikolojik sorunları olduğunu açıkladı. Ancak terör ihmalini bertaraf etmek için evinde arama yapılıyor.