Fransa'da maket bıçağıyla saldırı: 2 yaralı

Olay, Fransa'nin güneyindeki Seyne-sur-Mer kentinde sabah saatlerinde meydana geldi.



Fransız medyasında yer alan haberlere göre süpermarkette iki kişi arasında tartışma çıktı.



Bu sırada çarşaflı bir kadın tekbir getirerek müşterilerden birini ve kasiyeri maket bıçağıyla hafif yaraladı.



Savcılık gözaltına alınan kadının psikolojik sorunları olduğunu açıkladı. Ancak terör ihmalini bertaraf etmek için evinde arama yapılıyor.