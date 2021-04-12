Fransa'da Müslüman gazeteciye ölüm tehdidi

Fransa’da Müslüman bir gazeteci, hükümetin İslam düşmanı adımlarını ve başörtüsü yasağını eleştirdiği için ölüm tehditleri aldı.

Müslüman gezeteci Nadiya Lazzouni, televizyonda muhafazakar politikacılarla tartışarak ve başörtüsü yasağına karşı çıkarak büyük ilgi çekti.

Hükümetin İslam karşıtlığını eleştiren Fransız Müslüman gazeteci Nadiya Lazzouni’ye ölüm tehditleri yağmaya başladı.

Gazeteci tehditlerine karşı korunmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a başvurdu.

Yetkililerin durumu çok ciddiye aldığı ve "tehditlerin derecesini değerlendirmek için bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Tehdit mektubunu paylaştı

Lazzouni, kendisine gönderildiğini söylediği hakaret ve ölüm tehditleri içeren bir mektubun fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Lazzouni durumu “tüm müslümanlara karşı gerçek bir cadı avı” olarak nitelendirdi.

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12/04/2021 14:15