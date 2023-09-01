Fransa'da Müslüman gence plastik mermi ateşlediğinden şüphelenilen polis tahliye edildi

Fransa'da 2 Temmuz'daki protestolarda Hedi isimli Müslüman gence plastik mermiyle müdahalede bulunduğundan şüphelenilen polisin tahliye edildiği bildirildi.

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01/09/2023

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Fransa'da Müslüman gence plastik mermi ateşlediğinden şüphelenilen polis tahliye edildi

Fransa'da 2 Temmuz'daki protestolarda Hedi isimli Müslüman gence plastik mermiyle müdahalede bulunduğundan şüphelenilen polisin tahliye edildiği bildirildi.

Fransız basınının Marsilya Savcılığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki Nael M. isimli genç için Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen gösterilerde Hedi'ye plastik mermi ateşlediğinden şüphelenilen polis tahliye edildi.

Tutuklu kaldığı 40 günün ardından adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen polisin mesleğini icra etmesine yasak getirildi.

Polisin, Müslüman gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan diğer 3 polisle, Hedi ve olay günü görevdeki polislerle iletişime geçmesi yasaklandı.

- Süreç

Ülkede 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak 2 Temmuz'da Marsilya'da düzenlenen gösterilerde Hedi adlı Müslüman gence toplu şekilde şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 7 polis memuru temmuzda gözaltına alınmıştı.

Fransa Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux da polislerin gözaltına alınmasını eleştirmiş, "Yargılama sonucu netleşmeden bir polis memurunun demir parmaklıklar arkasında yeri yoktur." ifadesini kullanmıştı.

Emniyet Müdürü'nün bu sözleri, Fransa'da "hukuk üstünlüğünün ihlaline yol açtığı" gerekçesiyle siyasiler ve hukukçuların tepkilerine yol açmış, günlerce tartışılmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin açıklamasında herkesin yasalar önünde "eşit" olduğunu ifade etmişti.

Hedi'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 polisin yargılanmasına karar verilmişti.

Polislerden biri, 3 Ağustos'ta çıkarıldığı Aix-en-Provence Temyiz Mahkemesi'nde Hedi'nin yaralandığı günkü gösteride plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu itiraf etmişti.

01/09/2023 16:40
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TAGS: fransa
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