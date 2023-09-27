Fransa'da öğrenciler Meclisin önünde çadır kurarak kötü barınma koşullarını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri kötü barınma koşullarını protesto etmek için Ulusal Meclis binasının önünde çadır kurdu.

L'Union Etudiante sendikasının, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Paris'te üniversite öğrencileri Meclisin önünde çadır kurarak kötü barınma koşullarını protesto etti.

Dün de Bordo ve Lille kentlerinde öğrenciler, aynı gerekçeyle eğitim kurumlarının bulunduğu noktalarda çadır kurdu.

Sendika, öğrencilerin bütçelerinin yüzde 56'sını barınma masraflarına ayırdığını kaydetti.

Aynı mecrada sendika tarafından paylaşılan görüntülerde, ellerinde "Çabuk 150 bin öğrenci evi inşa edelim" ve "Sokaktaysam okuyamam" yazılı pankartlar taşıyan gençlerin, sokakta çadırların önünde oturduğu görülüyor.