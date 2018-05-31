Fransa'da Öğrencilere Okula Cep Telefonu Getirmesi Yasaklandı

Fransa Parlamentosu, bu hafta aldığı karara göre öğrencilerin üniversiteye kadar herhangi bir kademede cep telefonu getirmesini yasakladı.

İlk, orta ve lise dönemini kapsayan bu yeni düzenleme sonrasında, öğrencilerin okula cep telefonu getirmeleri tamamen yasaklanıyor. Öğrencilerin birbiriyle olan iletişiminin artırılması, derslere olan ilgisinin daha üst seviyeye çekilmesi amaçlanan bu uygulama öğrenci velilerini de ikiye bölmüş durumda.

Kimi veliler bu yasağa olumlu bakarken, kimileri de çocuklarına istedikleri an ulaşamayacağı için endişe duyacaklarını belirtiyorlar. Yasak henüz devreye girmemiş olsa da, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bütün kademelerde uygulanmaya başlanacak.

Fransa'da 12-17 yaş arasındaki gençlerin %93'ünün cep telefonuna sahip olduğu düşünülürse bu kararın büyük tartışma yaratacağı kesin. Daha önce de Fransa'da benzer tartışmalar olmuş, son alınan kararla 2016 yılından beri okula telefon getirmek serbest hale getirilmişti. Ülkemizde MEB'in kurallarına göre okula cep telefonu getirmek yasak değil. Buna karşın derste telefonla ilgili herhangi bir aktivitede bulunulması ve açık bırakılması disiplin suçu sayılıyor.