Fransa'da OHAL sesleri!
02/12/2018
Fransa, "sarı yelekliler" tarafından akaryakıta getirilen ek zam protestolarının şiddete dönüşmesi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edebileceğini açıkladı.
Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, 17 Kasım Cumartesi gününden beri süren gösterilerin güvenlik güçleriyle çatışmaya dönmesi ve kamu mallarına yönelik saldırılar nedeniyle Fransa'da OHAL ilan edebileceklerinin sinyalini verdi.
"Alınabilecek önlemleri düşünmek zorundayız." diyen Griveaux tüm seçenekleri değerlendirdiklerini kaydetti.