Fransa'da OHAL süresi uzatılıyor

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21/01/2021

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Fransa'da OHAL süresi uzatılıyor

Fransa’da Ulusal Meclis, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen OHAL'in 1 Haziran'a kadar uzatılacağını bildirdi.

Salgın nedeniyle 16 Şubat’a kadar sürecek OHAL’in 1 Haziran’a kadar uzatılması tasarısı Mecliste oylandı.

Sağ ve sol partilerden itirazlara rağmen tasarı, 43’e karşı 113 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Tasarı 27 Ocak’ta Senatoya sunulacak.

Mevcut OHAL kapsamında saat 18.00’den 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye çıkarken virüs kaynaklı can kaybı 71 bin 652 oldu.

21/01/2021 18:17
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TAGS: Fransa, Koronavirus, haberkibris
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