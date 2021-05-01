Fransa'da olaylı 1 Mayıs: 22 kişi gözaltına alındı

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te binlerce kişi kısıtlamalara rağmen sokaklara indi. Polise taş ve havai fişek atan göstericilere güvenlik güçleri müdahale ediyor.

Fransa'da 1 Mayıs gösterileri olaylı geçiyor. Paris'te polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Güvenlik güçlerine taş ve havai fişek atılınca müdahale gecikmedi. Polis, eylemlerde göz yaşartıcı gaz kullanıyor.

Polisten göz yaşartıcı gaz

Lyon kentinde de koronavirüs salgını ve yağmura rağmen işçi sendikaları ve Sarı Yelekliler, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle gösteri düzenledi.

Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

22 kişi gözaltında

Göstericiler, koronavirüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarının zor şartlar altında çalışmasına tepki gösterdi, İş kanunun ihlal edildiğini dile getirdi.

Fransız basını Paris'te 17, Lyon'da 5 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

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01/05/2021 16:27