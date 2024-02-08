Fransa'da Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Estanguet'e soruşturma açıldı

Fransa'nın başkenti bu yıl uluslararası olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet'e fazla ödeme yapıldığı suçlamasının araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı "fazladan ödeme yapıldığı" gerekçesiyle eski sporcu Estanguet'in maaşını incelemeye aldı.

Olimpiyatlarda 3 altın madalyaya sahip Estanguet, hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin "Ücretime ya da görevime ben karar vermiyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu soruşturmanın Organizasyon Komitesi tarafından "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in 2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacağının duyurulmasının ardından Organizasyon Komitesi yetkililerinin alacağı maaşlar ülkede gündem olmuştu.

Organizasyon Komitesi, 2018 yılında Komite Başkanı Estanguet'in brüt maaşını 2020 yılına kadar yıllık 270 bin avro olarak belirlendiğini ve maaşın performansa bağlı yüzde 20 oranında artabileceğini açıklamıştı.

İhalelerde yolsuzluk yapıldığı ve kamu fonlarının zimmete geçirildiği suçlamalarıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, şu an 3 soruşturmanın merkezinde yer alıyor.