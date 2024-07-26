Fransa'da olimpiyat sporcuları, Olimpiyat Köyü'ndeki yiyeceklerin yetersizliğinden şikayetçi

Fransa'nın ev sahipliğinde yarın açılışı yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak sporcular, başkent Paris'te bulunan Olimpiyat Köyü'ndeki yiyeceklerin yetersiz olduğundan şikayet etti.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, olimpiyat sporcuları, başta yumurta ve et olmak üzere Olimpiyat Köyü'nde kendilerine sunulan yiyeceklerin miktarını yetersiz buluyor.

Sporcuların, kahvaltı için verilen yiyecekleri karneyle aldıkları ve yetersiz buldukları yönündeki şikayeti üzerine, Olimpiyat Köyü'ne yiyecek tedarik eden firmalar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlar boyunca sporcuların beslenmesi için 600 ton taze ürün tedarik etmekten sorumlu Carrefour grubunun sözcüsü, başlangıçta planlanan yiyecek miktarının artırılmasının talep edildiğini ve bunu karşılayabileceklerini aktardı.

Diğer tedarikçi firma Sodexo Live ise sporculardan gelen dönüşleri dikkate aldıklarını belirterek, bazı yiyeceklere yönelik talebin fazla olduğunu ve yiyecek miktarlarının sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılacağını kaydetti.

Olimpiyat Köyü'nde kalan sporculara 11 Ağustos'ta sona erecek Olimpiyat Oyunları boyunca yemek servis edilecek.

Fransa'nın 100 yılın ardından ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz'da başkent Paris'ten geçen Sen Nehri'nde düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

Olimpiyat Oyunları, yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak.