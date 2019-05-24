HABER KIBRIS

Fransa'da patlama meydana geldi!

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24/05/2019

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Fransa'da patlama meydana geldi!

Fransa’nın Lyon kentindeki bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, olayı saldırı olarak niteledi, can kaybı olmadığını söyledi.

Fransa’nın Lyon kentinde sebebi henüz bilinmeyen patlama meydana geldiği öğrenildi. En az 6 kişinin yaralandığı bildirilen patlamanın Lyon’un ünlü Bellecour Meydanı'nda gerçekleştiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken patlamanın henüz terör bağlantısı olup olmadığı belirlenemedi.

 

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TAGS: Fransa’da patlama meydana geldi!, haber, kıbrıs,
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