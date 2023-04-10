Fransa'da patlamayla çöken binada 2 cesede ulaşıldı
Fransa'nın Marsilya şehrinde dün patlama yaşanan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
10/04/2023
Yerel yetkililer, 6 kişiden haber alınamadığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Nedeni belirlenemeyen patlama, pazar günü yerel saatle 00.49'da La Plaine semtinde yaşandı.
Enkaz altındaki yangının söndürülmesi için gün boyu yaklaşık 100 itfaiye eri çalışma yürüttü.
Müfettişler, binada gaz kaçağı olasılığını araştırıyor.