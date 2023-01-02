Fransa'da pratisyen hekimler greve devam etme kararı aldı

ads ads ads ads
02/01/2023

ads
Fransa'da pratisyen hekimler greve devam etme kararı aldı

 Fransa'da pratisyen hekimler, iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle grevi sürdürme kararı aldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Yarın İçin Doktorlar Topluluğundan yapılan açıklamada, 26 Aralık 2022'de iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle iş bırakan pratisyen hekimlerin grevinin 8 Ocak'a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin pratisyen hekimlerin sorunlarıyla ilgilenmeye tenezzül etmediği vurgulandı.

Geçen hafta başlayan pratisyen hekimlerin grevinin bugün sona ermesi bekleniyordu.

Pratisyen hekimler, taleplerini dile getirmek için 5 Ocak'ta Paris'te gösteri düzenleyecek.

02/01/2023 14:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fransa
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.