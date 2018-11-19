Fransa'da protestocular benzin depolarına ulaşımı kapattı

Fransa'da "Sarı Yelekliler" adlı grubun 17 Kasım'da başlattığı protestolar devam ediyor.

Fransa merkezli Total şirketinin sözcüsü, depolardan Rennes ve Fos-sur-Mer'de yer alan 2'sinin Total tarafından işletildiğini açıkladı. La Rochelle'de yer alan benzin deposu ise başka bir şirket tarafından işletiliyor.

Fransa Başbakanı: Reformları sürdürmekte kararlıyız

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, önceki gün ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına katılan göstericilerin kızgınlıklarını anladığını ancak hedefledikleri reformları sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Başbakan Philippe, Fransızları yakından ilgilendiren konularda en iyi çözümü bulmaya çalıştıklarını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hedefinin vergileri düşürmek olduğunu belirtti.

1 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, akaryakıt zammı protestolarına yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.

Macron'un popülaritesi düştü

Journal du Dimanche (JDD) dergisinde yayımlanan ve yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen ankete göre, Macron'un popülaritesi yüzde 25'e düştü. Ekim ayında bu sayı yüzde 29'du.

Fransa'da halk neyi protesto ediyor?

Fransa hükümeti 2017 sonlarında, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik verginin yanı sıra, dizel üzerinde doğrudan vergiyi artıran kanunu onaylamıştı.

Fransa'daki araçlarda en yaygın kullanılan yakıt olan dizelin fiyatı geçen yıl yüzde 20 yükselerek, litresi yaklaşık 1.49 euro olmuştu.

Mart ayında başlayan gösteriler

Fransa'da mart ayında başlayan grev dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları, hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak grev kararı almıştı.

Özellikle mayıs ve haziranda ülke genelinde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.

Kaynak: Reuters