Fransa’da restoran ve kafeler açıldı… Macron, Başbakan Castex’le kahveye çıktı

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kafe ve restoranların 6 aydır kapalı olduğu Fransa'da kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar devam ediyor. Kafe ve restoranların dış kısımları açılırken, bugünden itibaren açık alanlarda müşteri ağırlamalarına izin verildi.

Tedbirlerin hafifletilmesi ile birlikte kafe ve restoranlar, dış kısımlarında yüzde 50 doluluk oranında hizmet verebilecek ve bir masada en fazla 6 kişi oturmasına izin verilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yeni normalleşme adımını kafede kutlayanlar arasında yer aldı. Paris'te bulunan bir kafede Başbakan Jean Castex ile birlikte kahve içerken görüntülenen Macron, görüntüyü sosyal medya hesabında, “Buradayız! Teraslar, müzeler, sinemalar, tiyatrolar. Sosyal mesafe kurallarına uyarak yaşam sanatımızı inşa edenlerle yeniden buluşalım” notuyla paylaştı.

MÜZE, TİYATRO VE SİNEMALAR DA AÇILDI

Ülke genelinde kademeli normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yanı sıra müze, tiyatro ve sinemalar da yeniden açıldı.

Covid-19 kısıtlamaları hafifletilse de salgının yayılmasını engellemek amacıyla maske ve mesafe kuralı ise devam edecek. Sokağa çıkma yasağı da devam ederken, saatin 19.00 yerine 21.00’a çekildiği açıklandı.

SON AŞAMA 30 HAZİRAN’DA



Hükümet, kademeli normalleşme için bir sonraki adımı 9 Haziran'da atacağını belirterek, söz konusu tarihten itibaren sokağa çıkma yasağının saat 23.00’a kadar uzatılacağını ve restoranların kapalı alanlarına müşteri kabul edileceğini açıkladı. Son aşama için hedeflenen tarih 30 Haziran olarak açıklanırken, bu tarihte tüm kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor.

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19/05/2021 18:21