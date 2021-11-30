Fransa'da risk grubundaki 5-11 yaşındakilere aşı tavsiyesi

Fransa Sağlık Yüksek Kurulu, COVID-19 hastalığını ağır geçirebilecek 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasını tavsiye etti.

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30/11/2021

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Fransa'da risk grubundaki 5-11 yaşındakilere aşı tavsiyesi

 

Fransa Sağlık Yüksek Kurulundan (HAS) yapılan açıklamada, Fransa'da 12-17 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısı yapıldığı, artık okul çağındaki 6-11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasının gündeme geldiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre; COVID-19 aşıları 5-11 yaş arasındaki çocuklardan ilk aşamada hastalığı ağır geçirebilecek olan, aşı oranının ve bağışıklığın düşük olduğu çevrede yaşayan, kronik böbrek, kalp ve solunum yolları hastalıkları ile nörolojik rahatsızlıkları, obezite, diyabet hastası olanlar ve immün yetmezliği bulunanlara yapılması tavsiye edildi.

"360 bin çocuğu ilgilendiriyor"

Bu tavsiye Fransa'da yaklaşık 360 bin çocuğu ilgilendiriyor.

Açıklamada aşı uygulamasının sağlıklı çocuklara genişletilmesi konusunda ise ilgili tarafların görüşlerinin alınmasından sonra bir karara varılacağı aktarıldı.

Vakalarda artış görülüyor

Son haftalarda, Fransa'da COVID-19 vaka sayılarında her yaş grubunda hızlı bir artış görülmüştü.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçen hafta 5-11 yaş arası çocukları için Pfizer-BioNTech'in aşısına onay vermişti. Avrupa dışında, ABD, İsrail ve Kanada gibi ülkelerde bu yaş grubu çocuklara aşı uygulanıyor.

30/11/2021 16:21
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TAGS: Fransa, risk grubu, aşı
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