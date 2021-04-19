Fransa'da sağlık çalışanlarından çağrı: Yaşamamıza yardım edin

Fransa’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık sistemi çökme sinyalleri veriyor. Ulusal bir sendika 2021’in başından beri 5 tıp stajyer öğrencisinin intihar ettiğini açıkladı. 40 kişi sağlık bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Fransız sendikaları, hastanedeki stajyerlerin intiharları ve bitmeyen COVID-19 yorgunluğu konusunda uyarıyor.

Paris'te Sağlık Bakanlığı önünde bir sendika tarafından düzenlenen gösteride intihar eden beş tıp stajyerine saygı duruşunda bulunuldu.

“Hastaneler stajyerleri öldürüyor. Yaşamamıza yardım edin” yazılı pankartlar asıldı.

Uzun ve sert COVID-19 mücadelesi dönemi nedeniyle stajyerler kırılma noktasına geldi. Bir hastanenin klinik psikoloğu Anne Rocher, "Bu stajyerler görünmez, ancak ön saftaki askerlerdir" dedi.

Pandemi nedeniyle stajyerlerin çalışma süresi haftada yaklaşık 80 saate yükseldi. Günde 24 saat nöbet tutan stajyerler pandemi nedeniyle gözlerini bile kırpacak zaman bulamıyor.

Hükümetin yanıtı belirsiz

Sağlık Bakanı Olivier Veran sendika ve stajyer grupların temsilcileriyle bir araya geldi. Ancak görüşmeden net bir sonuç çıkmadı. Sendika yetkilileri hükümetin yanıtlarının belirsiz olduğunu açıkladı

5 stajyerin hayatı karardı

Fransa'da yaş ortalaması 25 olan 300 bin'den fazla tıp öğrencisi stajyer var. 2021'in başından bu yana, beş tıp stajyeri intihar etti. Bunun her 18 günde bir intihara eşdeğer olduğu belirtildi.

Fransa'da da COVID-19 ile mücadelede özellikle ilk dalgada sağlık çalışanlarının maske yetersizliği ve hastanelerdeki yatak kapasitelerinin dolması yaşanan sıkıntıların başında yer aldı.

Hükümet, sağlık çalışanlarına yeterli sayıda maske ve sağlık ekipmanları karşılayamazken, bu da COVID-19 ile mücadeleyi zora soktu.

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19/04/2021 11:47