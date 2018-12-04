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Fransa’da sarı yelekliler kazandı: Akaryakıt zammı askıya alındı

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04/12/2018

Fransa’da sarı yelekliler kazandı: Akaryakıt zammı askıya alındı

Fransa'da yaklaşık 2 haftadır devam eden gösterilerde sona yaklaşıldı... Fransız hükümet kaynakları, Başbakan Philippe'in akaryakıt vergisine zammın askıya alındığını açıklayacağını söyledi. Fransa'da trafikteki araçlarda bulundurulması zorunluluğu bulunan sarı yelekleri giyen göstericiler başta Fransa'nın büyük kentlerinde olmak üzere birçok noktada protesto gösterisi düzenlemiş ve bazı yerlerde polisle çatışmıştı. Binlerce gösterici ve polis yaralanırken olaylarda en az 1 kişi yaşamını yitirdi.

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TAGS: Fransa, sarı yelekli, Akaryakıt zammı
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