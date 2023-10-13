Fransa'da 'selamünaleyküm' diyen kadın gözaltına alındı

Fransa'da oturduğu binada çalışan işçileri "selamünaleyküm" diyerek selamlayan kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.

ads ads ads ads
13/10/2023

ads
Fransa'da 'selamünaleyküm' diyen kadın gözaltına alındı

Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.

Avukat Boudi, şikayet kapsamında bu sabah gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, "mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı" yanıtını verdiğini ifade etti.

13/10/2023 20:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fransa, selamünaleyküm, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.