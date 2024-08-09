Fransa'da sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransa'da 6 vilayette sıcak hava nedeniyle bugünden itibaren turuncu alarm verildiği bildirildi.

Fransa Meteoroloji İdaresi, yarından itibaren ülkenin güneyinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar konusunda uyarıda bulundu.

Aralarında Vaucluse'un yanı sıra Akdeniz kıyısındaki Aude, Herault, Gard, Bouches-du-Rhone ve Pyrenees-Orientales'in bulunduğu 6 vilayette sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildi. Sıcaklıkların hafta sonu ülkenin kuzeyine de yayılacağı tahmin ediliyor.

Bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarının 22 ila 38 derece arasında değişmesi bekleniyor. Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan başkent Paris'te 10 Ağustos'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde 30 ila 31 derece, akşam saatlerinde ise 25 derece olması öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarının Paris'te 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyat Oyunları'nı nasıl etkileyeceği tartışılıyor. Yüksek sıcaklıkların sporcular üzerindeki olası etkilerinin endişe yarattığı belirtiliyor.

Öte yandan, ülkenin güneybatısında 11 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağı belirtiliyor. Hafta başında bu bölgede havaların serinleyeceği tahmin ediliyor.

Fransa'nın güneydoğusunda etkili olacak sıcak hava dalgasının daha kalıcı olması bekleniyor.