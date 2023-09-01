Fransa'da sinek paniği: Yollar kapatıldı, insanlara evden çıkmamaları söylendi

Paris'teki sağlık yetkilileri, Kuzey Avrupa'da hıza ilerleyen ve hastalık taşıyan kaplan sivrisineklerini öldürmek için ilk kez Fransa'nın başkentindeki bölgeleri dezenfekte etti.

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01/09/2023

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Fransa'da sinek paniği: Yollar kapatıldı, insanlara evden çıkmamaları söylendi

Haşere kontrol müteahhitlerinin ağaçlara, yeşil alanlara ve sivrisinek üreme alanlarına böcek ilacı sıkması nedeniyle Perşembe günü erken saatlerde Paris'in güneyinde yollar kapatıldı ve insanlardan evlerinde kalmaları istendi.

Bu tür sahneler Güneydoğu Asya'daki tropik şehirlerde sık sık yaşanıyor ve dang humması, chikungunya ve Zika virüslerini taşıyabilen kaplan sivrisineğin görülmesi Avrupa'da da giderek yaygınlaşıyor.

Sağlık politikasından sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Anne Souyris, BFM televizyonuna verdiği demeçte, "Bu Paris'te bir ilkti, ancak Fransa'da ilk değil. Fransa'nın güneyi birkaç yıldır kaplan sivrisineklerinden etkileniyor" dedi.

Şehir yetkilileri, tahminen 12 milyon kişiye ev sahipliği yapan Paris bölgesinde gelişen bir bulaşma zincirini engellemeye çalışıyor.

Eğer kaplan sivrisineği yurt dışından virüs getirmiş bir kişiyi sokarsa, o kişi hastalığın taşıyıcısı oluyor.

Aedes albopictus olarak da bilinen kaplan sivrisineği, bu yüzyılın ilk on yılında Güney Avrupa'ya geldi ve o zamandan beri hızla kuzeye doğru ilerleyerek Fransa, Almanya ve İsviçre'ye yerleşti.

Sağlık uzmanları, kısmen iklim değişikliği nedeniyle sineklerin kıtada büyüdüğünü, sıcak havaların yumurtalarının kuluçka süresini kısalttığını ve kışların artık haşereleri öldürecek kadar soğuk olmadığını söylüyor.

01/09/2023 09:14
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TAGS: Fransa, sinek paniği
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