Fransa'da son 24 saatte 36 bin 442 vaka tespit edildi

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 36 bin 442 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumu, son 24 saatte hastanelerde 309, son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, can kaybının 100 bin 433'e çıktığını açıkladı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 36 bin 442 artışla 5 milyon 224 bin 321'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 914'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 472 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1887 artışla 318 bin 923'e ulaştı. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 287 bin 795'e çıktı, bunlardan 4 milyon 410 bin 619'una ikinci doz uygulandı.

"Üçüncü dalga henüz bitmedi"

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, Caen kentinde yaptığı açıklamada, salgında bazı olumlu gelişmelerin yaşanmasına rağmen üçüncü dalganın henüz bitmediğini söyledi. Castex, COVID-19 nedeniyle ölüm sayısının yükseldiğini belirtti.

Yaşlı bakımevlerinde kalanların neredeyse tamamının aşılandığı bilgisini paylaşan Castex, salgından çıkabilmek için aşının önemli olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da bugün 60 yaş ve üstü kişilere aşı uygulanmaya başlandığını kaydetti.

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16/04/2021 23:14