Fransa'da “tahtakurusu kabusu” devam ediyor

Fransa'da sinema ve trenlerde ortaya çıkan, okullara kadar yayılan tahtakuruları, vatandaşların ve yabancıların kabusu olmaya devam ediyor.

Başkent Paris'teki sinema salonlarında ortaya çıkan, yakın zamanda metro ve trenlerde de görülmeye başlanan tahtakuruları, gelecek yıl olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak ülkenin gündemine oturdu.

Eğitim kurumlarına da sıçrayan tahtakuruları nedeniyle şu ana kadar 7 okul kapatıldı, muhalefet hükümetin bir an önce harekete geçmesini istedi.

İktidar kanadı, Fransız vatandaşların ve ülkeye gelen yabancıların kabusu olmayı sürdüren tahtakurularıyla mücadele etmek için aralıkta meclise yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

- İnsan kanından beslenen "minik" böcekler

Kahverengi ve koyu kırmızı renklerde, 5-7 milimetre büyüklüğünde, uçamayan ve zıplayamayan tahtakuruları, döşek ve yastık gibi alanlarda gizlenerek insan kanından besleniyor ve özellikle geceleri insanları ısırıyor.

Bu ısırıklar, ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyona sebebiyet verebiliyor. Tahtakurusu ısırıklarının izleri, takriben 10 gün içinde kendiliğinden kayboluyor.

Tahtakuruları, özellikle kıyafetler ve seyahatler sırasında çantalar vasıtasıyla bir yerden başka bir yere taşınarak yayılıyor.

Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, ülkede her 10 haneden birinde tahtakurusu problemi yaşanırken Fransızlar, sorunla mücadele etmek için yılda 230 milyon avro harcıyor.

Ülkede tahtakurusu sorununu çözmek amacıyla hane başına ortalama 866 avro harcanıyor.

Düşünülenin aksine tahtakurularının temizlik eksikliğiyle bağlantısı bulunmazken bu sorunu yaşayanların üzerinde ciddi psikolojik etkileri oluyor.

- Tahtakurusu sorununa karşı kimyasal olmayan çözümler

ANSES, bu böceklerden kurtulmak için kimyasal olmayan çözümlere başvurmayı tavsiye ediyor.

Tahtakuruları, aşırı sıcak havaya veya dondurma yöntemine maruz kaldıklarında etkisiz hale geliyor.

AA muhabiri, tahtakurusu sorununu Paris sokaklarında vatandaşlara ve yabancılara sordu.

- "Artık sinemaya ve tiyatroya gitmiyorum"

Komedyen Martin Haroche, tahtakurularının sinir bozucu olduğunu belirterek, "Artık sinemaya ve tiyatroya gitmiyorum, bu nedenle ciddi bir sorun." dedi.

Haroche, tahtakurusu sorunu nedeniyle günlük yaşam alışkınlarını değiştirdiğini söyledi.

Toplu taşımayı kullanmadığını belirten Haroche, "Ancak tüm arkadaşlarım insanların metroda koltuklara oturmadığını söylüyor." diye konuştu.

Haroche, hükümetin tahtakurusu sorununu çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çözüm bulamazsak olimpiyatlar için sorun olur." ifadesini kullandı.

Paris'te üniversitede eğitim gören yabancı öğrenci Coby Travis Lazaroo, metro, sinema ve tiyatrolardaki tahtakurusu istilasının çokça konuşulduğunu söyledi.

Lazaroo, "Bir şey yapılmalı çünkü şehrin ve insanların temizliği her şeyden önce gelmeli." dedi.

Her gün eve döndüğünde kıyafetlerini ayıkladığını ve yıkadığını belirten Lazaroo, üzerine böcek ilacı sıktığını ve metroda koltuğa oturmadığını söyledi.

Eşiyle Portekiz'den Paris'e 4 günlük gezi için gelen Evelyn Monteiro da Fransa'da tahtakurusu "istilası" olduğunu uçakta öğrendiğini anlattı.

Monteiro, çok küçük boydaki tahtakurularının kendisini korkuttuğunu ve onlardan "iğrendiğini" belirtti.

Tahtakurularının hastalık bulaştırmadığını ifade eden Monteiro, önlem amaçlı yanında alkol taşıdığını dile getirdi.