Fransa'da tam aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü

ABD'nin ardından Fransa'da da aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü. Fransa Sağlık Bakanı Veran, "İzolasyon, kişinin beşinci günün sonunda negatif çıkmasıyla bitirilebilir. Aşı yaptırmayan kişilerin 10 gün boyunca izole olması gerekecek ancak onların da Kovid-19 testi yedinci günde negatif çıkarsa karantina sonlanabilecek" dedi.

Veran, koronavirüsün daha bulaşıcı olan Omicron varyantının, 'çok sert bir kapanma önlemi' alınmadıkça durdurulamayacak kadar bulaşıcı olduğunu belirtti. Veran, "Ocak ayı boyunca tetikte kalacağız" diye ekledi.

Cumartesi günü yayınlanan resmi verilere göre Fransa, pandeminin patlak vermesinden bu yana 10 milyondan fazla Kovid-19 vakası bildiren 6. ülke oldu.



Fransa'da günlük koronavirüs vakaları üst üste 4 gündür 200 binin üzerinde seyrediyor.

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02/01/2022 13:48