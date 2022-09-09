Fransa'da tribün şiddeti: UEFA Konferans Ligi maçı gecikmeli başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı.



D Grubu'nda Nice ile Köln Fransa'da karşı karşıya gelecekti. Ancak mücadele öncesi Allianz Riviera'daki taraftarlar birbirine girdi.



Yaşanan saha olayları nedeniyle müsabaka yaklaşık 1 saat gecikmeli başladı.

Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nice ile oynayacağımız maç, tribündeki taraftar grupları arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ne yazık ki ertelenmiştir. UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Grubun diğer maçında Slovacko evinde Partizan'ı konuk etti.

Bu habere tepkiniz:



09/09/2022 09:16