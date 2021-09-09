Fransa’da ücretsiz doğum kontrolü yaşı 25’e yükseldi

Fransa'da kadınların doğum kontrol yöntemlerine ücretsiz erişim yaşı değişti. Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaş sınırının 18'den 25'e yükseldiğini açıkladı.

ads ads ads
09/09/2021

ads
ads
ads
Fransa’da ücretsiz doğum kontrolü yaşı 25’e yükseldi

Fransa’da sağlık sistemiyle ilgili önemli bir karar alındı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, genç kadınların doğum kontrol yöntemlerine olan ücretsiz erişiminde yaş sınırının değiştiğini açıkladı.

Veran, 18 olan yaş sınırının 1 Ocak’tan itibaren 25’e yükseleceğini duyurdu. Veran France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Finansal sebepler nedeniyle bazı genç kadınlar doğum kontrol yöntemlerini bırakmak zorunda kalıyor. Kadınların kendilerini bu sebepten koruyamıyor olması kabul edilemez bir durum” dedi.

Öte yandan yeni yaş sınırının yaratacağı ekstra maliyetin yıllık 21 milyon euro olduğu belirtiliyor.

09/09/2021 11:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fransa, ücretsiz doğum kontrolü,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.