Fransa'da yakıtta rekor artış

Fransa’da akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar kaydediliyor. Dizel yakıtın litre fiyatı 1 Euro 53 Cent'i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da salgınla birlikte belirginleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı pompaya da yansıdı.

Ülkede Dizel yakıtın litre fiyatı 1 Euro 53 Cent'i aşarak rekor kırdı. Daha önceki rekor, 2018'de, Sarı Yelekliler eylemlerinin başlamasından hemen önceki döneme aitti.

Akaryakıt istasyonlarındaki fiyat değişimini takip eden Carbu.com sitesine göre, dizel yakıt fiyatının daha da artması bekleniyor.

Dizel yakıtın litre başına ortalama 1 Euro 558 Cent'i bulacağı tahmin ediliyor. Bu da bir yılda ortalama artışın yüzde 28'i aşması anlamına geliyor.

Enflasyondan benzin fiyatları da nasibini alıyor. Benzinin litre fiyatı artsa da 2012 yılındaki rekoru kıramadı. Ancak, ortalama bir depoyu doldurmanın maliyeti, bir yılda, 10 Euro'dan 15 Euro'ya yükseldi.

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12/10/2021 09:23