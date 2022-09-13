Fransa'da yangın: 1300 hektar yeşil alan zarar gördü

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde çıkan yangında 1300 hektar yeşil alan zarar gördü. Bölgeden şimdiye kadar 540 kişi tahliye edilirken, halka yangın bölgesine yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde Saumos ormanı yakınlarında dün yangın çıktı.

Nouvelle Aquitaine ve Gironde Valiliğince yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.00'deki bilançoya göre yangında şimdiye kadar 1300 hektar yeşil alan küle döndü ve 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Açıklamada, bölgeden şimdiye kadar 540 kişinin tahliye edildiği belirtilerek, halka yangın bölgesine yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Yangına 340'tan fazla itfaiye, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.

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13/09/2022 13:35