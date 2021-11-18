Fransa'da Yenidoğanlar tedavi süreci dahil ebeveynlerinden ayrılmayacak

Fransa'da, sağlık durumları ve gelişimlerinin olumsuz etkilenmemesi için yenidoğanların dünyaya geldikleri andan itibaren hastanedeki tedavi süreçleri dahil ebeveynleriyle kalması amacıyla "sıfır ayrılık" projesi başlatıldı.

Çocuklardan Sorumlu Devlet Genel Sekreterliği, SOS Prema derneği ve Fransız Neonatoloji Derneği (SFN), Strazburg'daki Hautepierre Hastanesi'nde, bebeğin ebeveynlerinden ayrılmasını önlemek üzere ortaklaşa hazırladıkları "Tedavi Altına Alınan Yenidoğan Tüzüğü"nü tanıttı.

Sağlık Bakanlığı nezdindeki Çocuklardan Sorumlu Devlet Genel Sekreteri Adrien Taquet, yaptığı açıklamada, bazı yenidoğanların hastaneye yatışları sırasında "annenin rolünün göz ardı edildiğinin" gözlemlendiğini söyledi.

Bu durumun katlanılması zor olan bir istismar biçimi olduğunu belirten Traquet, Fransa'da 2022'de 10 bölgede, pilot proje olarak, yenidoğanların evde bakımlarının yapılması için mobil ekiplerin kurulduğunu kaydetti.

Traquet, devletin bunun için 3 yıl boyunca 2,6 milyon avro finansman sağlayacağını ifade etti.

"YENİDOĞANLAR, EBEVEYNLERİNDEN GELEN DÜRTÜLERE İHTİYAÇ DUYUYOR"

SOS Prema'nın kurucusu Charlotte Bouvard, tüm bilimsel kanıtların, ebeveyn-çocuk bağının, çocuğun gelişiminde temel esas teşkil ettiğini ortaya koyduğunu belirterek "Çocuğun doğumdan itibaren ebeveynlerinden bir daha hiçbir şekilde ayrılmasını istemiyoruz." dedi.

SFN Strazburg temsilcisi Pierre Kuhn da tüzüğün, "sıfır ayrılık" ilkesiyle bebekleri ebeveynleriyle daima bir arada tutmak üzere hazırlandığını ve Fransa'da 490 yenidoğan ünitesine dağıtıldığını aktardı.

Bebeğin tedavi ve gelişim süreçlerinde ebeveynlerinden en az birinin gün boyunca yanında hazır bulunmasının şart koşulduğunu belirten Kuhn, "Yenidoğanlar çevrelerindeki birçok şeyi algılıyor, gelişimleri için özellikle de ebeveynlerinden gelen dürtülere ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Fransa'da yılda 740 bin doğumdan, 60 bini erken doğum kaynaklı 75 bin yenidoğan hastaneye yatırılıyor.

Sos Prema'nın 2020'nin son çeyreğinde, 1104 genç ebeveyn üzerinde yaptığı bir araştırma anketi, hastanede dünyaya gelen bebeklerin yüzde 39'unun en az 5 saat sonra ebeveynlerine kavuştuğunu, sezaryen doğumlarda bu oranın yüzde 54'e kadar çıktığını ortaya koydu.

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18/11/2021 14:50