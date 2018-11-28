Fransa’daki protestolar hayatı durma noktasına getirdi

Fransa’da “Sarı Yelekliler” adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım’dan bu yana ülke genelinde sürdürdüğü akaryakıt zamları protestolarının bilançosu ağır oldu.

Fransa’da son bir yıl içerisinde motorin fiyatları yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdi. Akaryakıt zamlarını protesto eden göstericiler, 10 gündür sokakları savaş alanına çeviriyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde şu ana kadar Paris sokaklarında alevlerin yükseldiği, iş yerlerinin hasar gördüğü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışlarının tutulduğu, turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini Eyfel Kulesi’nin ziyarete kapatıldığı, polisin eylemcilere sert müdahalelerde bulunduğu, yaralananların ve gözaltına alınanların sayısının arttığı, Müslümanlara ırkçı saldırıların düzenlendiği olaylar dikkati çekti.

24 Kasım Cumartesi günü başta başkent Paris’te olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye106 bin kişinin katıldı.

Paris’in sembolleri arasında yer alan Champ-Elysees Caddesi’nde toplanan eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

(TRT HABER)