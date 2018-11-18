Fransa'daki protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler bugün de devam ederken, çıkan çatışmalarda 400'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı yaklaşık 300 eylemcinin sorgulandığını, 157'sinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık, dünkü gösterilere 288 bin kişinin katıldığını ve bugün de birçok eylem yapıldığını bildirdi.

'Sarı yelekliler' adı verilen göstericiler, ülke genelinde yollara barikatlar kuruyor.

Birçok eylemci halktan kopuk olmakla suçladıkları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a öfkeli. Kamuoyu yoklamalarına göre desteği hızla düşen Macron, henüz eylemlerle ilgili bir açıklama yapmadı.

Geçen yıl Fransız ekonomisini onarma vaadiyle iktidara gelen Macron, yakıt fiyatlarındaki artışın Fransız halkını fosil yakıtlardan uzaklaştırmak için gerekli oludğunu savunuyor.

Ancak gösterilere yoğun destek verildiği görülüyor. Elabe Enstitüsü'nün anketine katılanların yüzde 70'i sarı yeleklilere destek verdiğini söyledi ve hükümetten yakıt zammını geri almasını istedi.