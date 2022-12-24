Fransa'daki silahlı saldırı: Saldırgan kliniğe sevk edildi

Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 69 yaşındaki Fransız saldırgan hakkındaki gözaltı kararı, "sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı" yönündeki doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı. Saldırganın kliniğe sevk edildiği bildirildi.

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24/12/2022

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Fransa'daki silahlı saldırı: Saldırgan kliniğe sevk edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te dün 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.

Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.

Dün Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.

Öte yandan silahlı saldırıyı protesto etmek için sokaklara çıkan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 31 emniyet mensubu ve bir göstericinin yaralandığını bildirdi.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, şiddet olayları sırasında çok sayıda aracın ve 15 vitrinin tahrip edildiğini, bölgeye yanan eşyaları söndürmek üzere itfaiyecilerin geldiğini aktardı.

24/12/2022 22:49
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TAGS: Fransa’daki silahlı saldırı: Saldırgan kliniğe sevk edildi
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