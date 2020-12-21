Fransa’dan acı itiraf: Mutasyona uğramış bizde de olabilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, henüz testlerde tespit edilememiş olsa da İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon geçirmiş yeni Covid virüsünün Fransa'da da yayılabiliyor olabileceğini söyledi.

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21/12/2020

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Fransa’dan acı itiraf: Mutasyona uğramış bizde de olabilir

Veran, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Virüsün Fransa’da yayılabiliyor olması tamamen mümkün” dedi.

İlk verilere göre İngiltere’de tespit edilen mutasyon geçirmiş Covid tipi %70’e kadar daha yüksek hızlarda yayılabilir. Virüs İngiltere’de yeni tecrit önlemleri getirilmesine ve Avrupalı komşularının İngiltere’ye seyahat kısıtlamaları getirmesine neden oldu.

21/12/2020 13:56
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TAGS: Fransa, Kovid-19, sokağa çıkma kısıtlaması
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