Fransa’dan acı itiraf: Mutasyona uğramış bizde de olabilir
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, henüz testlerde tespit edilememiş olsa da İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon geçirmiş yeni Covid virüsünün Fransa'da da yayılabiliyor olabileceğini söyledi.
21/12/2020
Veran, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Virüsün Fransa’da yayılabiliyor olması tamamen mümkün” dedi.
İlk verilere göre İngiltere’de tespit edilen mutasyon geçirmiş Covid tipi %70’e kadar daha yüksek hızlarda yayılabilir. Virüs İngiltere’de yeni tecrit önlemleri getirilmesine ve Avrupalı komşularının İngiltere’ye seyahat kısıtlamaları getirmesine neden oldu.