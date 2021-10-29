Fransa'dan İngiltere ile tansiyonu yükseltecek adım

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Fransa ile yaşadığı balıkçılık gerilimi sürüyor. Fransa, kara sularında lisanssız avlanan bir İngiliz teknesini alıkoydu, bir tekneyi de uyardı.

İngiltere ve Fransa arasında yaşanan balık avı kotalarındaki anlaşmazlıkta tansiyon yükseliyor.

Fransa, kara sularında lisanssız avlanan bir İngiliz teknesini alıkoydu, bir tekneyi de uyardı.

Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, gemi kontrollerinin başladığını söyledi.

Bu konuda hoşgörü göstermeyeceklerini belirten Fransız Bakan, kurallara uymayan bir "ortakla" güven ortamında olamayacaklarını ifade etti.

"Şimdi güç dilini konuşmalıyız çünkü korkarım ki İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor." dedi.

Gelişmeler üzerine İngiltere'den tepki geldi.

İngiltere, "yakın bir müttefikten beklenmeyen adım" açıklamasını yaptı. Fransa'nın Londra Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık krizi

Fransa daha önce misilleme önlemlerini devreye sokacağını açıklamış, 2 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

İngiliz hükümeti de misilleme yapılırsa, uygun ve ölçülü bir yanıt verileceğini belirtmişti.

AB ve İngiltere arasında bu yılki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanmıştı.

Ancak Fransız balıkçıların belirlenen bölgelerde faaliyet göstermesine İngiltere izin vermedi.

Bu durum, İngiltere ile Fransa arasında gerilime yol açtı.

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29/10/2021 11:06