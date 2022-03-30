Fransa'dan Mariupol'de insani operasyon için ‘bu aşamada mümkün değil’ açıklaması

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30/03/2022

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Fransa'dan Mariupol'de insani operasyon için ‘bu aşamada mümkün değil’ açıklaması

Fransa, daha önce açıkladığı ve Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için düzenlemek istediği insani operasyonun "bu aşamada mümkün olmadığını" bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Gelecek günlerde Mariupol'da insani operasyon düzenlemenin "bu aşamada mümkün olmadığı" ifade edilen açıklamada, Putin'in görüşmede bu konuyu düşüneceğini söylediği aktarıldı.

Macron, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Mariupol'u terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini bildirmişti.

30/03/2022 09:41
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