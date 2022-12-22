Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon Euro ceza

 Fransa, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'a web sitesi çerezlerinin (cookies) reddedilmesini kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon Euro para cezası verdi.

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22/12/2022

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Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon Euro ceza

 Fransa, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'a web sitesi çerezlerinin (cookies) reddedilmesini kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon Euro para cezası verdi.

Uluslararası Fransız Radyosu'nun (RFI) sitesindeki habere göre, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), Microsoft'un "Bing" arama motorundaki çerezlerin "reddini", "kabulü" gibi kolaylaştırmadığına hükmetti.

CNIL, şirkete web sitesindeki çerezlerin ret işlemini kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon Euro para cezası verdi.

Microsoft'a kesilen bu ceza, Google, Facebook ve Amazon dahil, 2022'de bu nedenle bir şirkete verilen en büyük ceza olarak kayıtlara geçti.

22/12/2022 16:15
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TAGS: fransa, microsoft
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