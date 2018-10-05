HABER KIBRIS

Fransa'dan Rusya'ya çok sert tepki!

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05/10/2018

Fransa'dan Rusya'ya çok sert tepki!

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll,  Rusya'nın Suriye rejimine modern S-300 hava savunma füze sistemi vermesinin  bölgede askeri tırmanma  riskinin devam etmesine ve Suriye krizi ile ilgili  siyasi çözümü olasılığını engellemeye katkıda bulunduğunu belirtti.

Mühll, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bölgedeki gerginlik  bağlamında, bu tür ekipmanların Rusya tarafından teslim edilmesi, askeri tırmanma  riskinin devam etmesine ve Suriye krizi ile ilgili siyasi çözümü olasılığını  engellemeye katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

 

Rusya'nın Suriye rejimine modern S-300 hava savunma füze sistemini bu  hafta teslim ettiği belirtildi.

 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada,  Rusya'nın İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'de alınacak tedbirlerle  ilgili, "Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne iki hafta içinde modern S-300 hava savunma  füze sistemi verilecek. Bu sistem, havada 250 kilometre mesafedeki hedefi vurma  ve birkaç hedefi aynı anda yok edebilme kabiliyetine sahip." değerlendirmesinde  bulunmuştu.

 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın İl-20 uçağının  düşürülmesinden sonra Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırma  doğrultusunda bu ülkeye S-300 verme kararı aldığını vurgulayarak, Rusya'nın,  kendi ordusunun güvenliğini sağlamak için yapacağı eylemlerin herkese açık olması  gerektiğini belirtmişti.

 

Rus İl-20 askeri uçağı geçen ay Akdeniz'de Suriye rejimine ait S-200  hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş  uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için İl-20 uçağının S-200  füzelerine maruz kaldığını öne sürmüştü.

 

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu,  "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettebatın tüm sorumluluğu  İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.

 

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TAGS: Fransa’dan Rusya’ya çok sert tepki!, haber, kıbrıs,
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