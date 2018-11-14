Fransa'dan Trump'ın tweet'lerine yanıt

Fransa hükümeti, ülkede Kasım 2015'te terörizmin kurbanları için yas tutulduğu gün Trump'ın attığı tweetleri 'nezaket yoksunluğu' olarak değerlendirdi.

Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux Çarşamba günü "Üç yıl önce Paris ve Saint-Denis'de suikastta hayatını kaybeden 130 vatandaşımız için anma töreni düzenliyorduk. İngilizce cevap vereceğim: ortak nezaket gösterilmesini beklerdik" dedi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ‘avrupa ordusu' açıklamasına Twitter'dan tepki göstermiş, "Emmanuel Macron Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı. Yine Avrupa'nın bir numaralı önceliğinin NATO bütçesine katkıyı artırmak olması talebine gelen Trump "İstersen NATO için öde ya ödeme" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Macron, Paris'te yaptığı açıklamada ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

2015 PARİS SALDIRILARI

13 Kasım 2015'de yerel saatle 21:16'da başlayan Paris'te birinci, onuncu ve on birinci bölgeleriyle birlikte Fransa Stadyumu'nda silahlı ve bombalı terör saldırıları gerçekleşmişti. Bataclan tiyatrosunda gerçekleşen rehin alma eyleminin yanı sıra başkent çevresinde en az altı silahlı ve üç bombalı saldırı gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

Kayıp sayısı bilinmemekle birlikte bazı haber kaynaklarına göre saldırılarda en az 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Yerel saatle 23:58'de yayınlanan açıklamasında dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande olağanüstü hâl ilan edildiğini ve Fransa'nın tüm sınırlarının kapatıldığını açıklamış ve Fransa sınırları İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk defa kapatılmıştı.