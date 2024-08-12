Fransa'nın 45 vilayetinde sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu alarm verildi

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Fransa'da 45 vilayette "turuncu" alarm verildiği bildirildi.

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, neredeyse tüm ülkede sıcaklıkların yüksek olacağını ve bugünün haftanın en sıcak günü olmasının beklendiğini duyurdu.

En yüksek sıcaklıkların, termometrelerin 36 ila 38 dereceyi göstereceği Ile-de-France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Burgundy, Centre, Haute-Normandie ve Hauts-de-France vilayetlerinde yaşanacağı açıklandı.

Sıcaklıkların yarından itibaren ülkenin batı kesimlerinde bir miktar azalacağı ancak doğu vilayetlerinde yüksek seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Vatandaşlara oldukça uzun süreceği tahmin edilen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Sıcaklıklara karşı alınan önlemler kapsamında Bordeaux Belediyesi 11 Ağustos'ta yeşil alanları saat 23.00'e, belediyeye ait yüzme havuzlarını da 20.00'ye kadar açık tutma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasına karşı önlem olarak halkın su tüketimini artırması ve öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Bakanlık ayrıca özellikle risk grubundaki kişileri sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.