Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmalarının ve “onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği, ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Fransa Türkiye'nin tekrarlanan güvenlik endişeleri ve uyarılarına rağmen bu hafta terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarını Fransa Senatosunda ağırladı ve onlara "onur" madalyaları verdi.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Türkiye'nin Fransa'ya tepkisi sert oldu. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro DIŞİŞLERİ Bakanlığına çağırıldı.

Büyükelçi'ye terör örgütü uzantılarının Fransa Senatosunda ağırlanmalarının ve “onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği, ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

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27/03/2023 16:57