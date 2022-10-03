Fransa'nın Lyon Havalimanı güvenlik nedeniyle kısmen tahliye edildi

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03/10/2022

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Fransa'nın Lyon Havalimanı güvenlik nedeniyle kısmen tahliye edildi

Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon Saint-Exupery Havalimanı, güvenlik nedeniyle sabah saatlerinde kısmen tahliye edildi.

Lyon Saint-Exupery Havalimanı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, bu sabah güvenlik sebebiyle havalimanının 1'inci terminaline ek kontroller yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle terminalin tahliye edildiği ve uçuşlarda gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Yolculardan oluşan kalabalığın havalimanında beklediği anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

03/10/2022 14:51
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TAGS: Fransa, Lyon Havalimanı, tahliye
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