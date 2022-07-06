Fransa'nın Nice kentinde toplu taşımada maske zorunluluğu geri geliyor

ads ads ads
06/07/2022

ads
ads
Fransa'nın Nice kentinde toplu taşımada maske zorunluluğu geri geliyor

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde 11 Temmuz'dan itibaren toplu taşımada maske zorunluluğu yeniden yürürlüğe girecek.

RTL radyosuna konuşan Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, kenti ve civar kentleri kapsayan "Nice metropolü"nün toplu ulaşım araçlarında maske zorunluluğunu yeniden yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladıklarını söyledi.

Estrosi, buna göre, 11 Temmuz’dan itibaren Nice metropolündeki otobüs ve tramvaylarda yolcular için maske takmanın zorunlu olacağını kaydetti.

Fransa’da son 24 saate 200 binden fazla Kovid-19 vaka sayısı olduğunu ifade eden Estrosi, 7. Kovid-19 dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Estrosi, halihazırda toplu taşımada maske takmayı tavsiye eden hükümetin de söz konusu öneriyi zorunlu hale getirmeye mecbur kalacağına işaret etti.

06/07/2022 16:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fransa’nın Nice kentinde toplu taşımada maske zorunluluğu geri geliyor
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.