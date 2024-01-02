Fransa'nın Pas-de-Calais vilayetinde su baskınları: Kırmızı alarm verildi

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Pas-de-Calais'de yaşanan su baskınlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla vilayette ek 120 itfaiye erinin görevlendirildiğini belirtti.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, su baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais'de teyakkuz için en yüksek tehlike durumu olan "kırmızı alarm" verildi.

Pas-de-Calais sakinlerinden dere, göl, akarsu gibi su kaynaklarından uzak durmaları ve araçlarını kullanmamaları istendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, vilayetteki su baskınları hayatı olumsuz etkilerken, bölge halkından evlerinin üst katında kalmaları ve sadece yerel makamların talimatıyla evlerini tahliye etmeleri talep edildi.

Pas-de-Calais'deki Aa Nehri taşma riski taşırken, vilayetteki Blendecques kasabasında bir futbol sahası tamamen sular altında kaldı.

Kasım 2023'te de su baskınlarıyla karşı karşıya kalan Pas-de-Calais vilayetine bağlı Therouanne Köyü Belediyesi ise kriz toplantısı düzenledi.

Vilayetin birçok yerinde su taşkınları nedeniyle halk ulaşımda güçlük yaşadı. Bourthes köyünün bazı sakinleri çareyi traktörle yolculuk etmekte buldu.